El Costa Brava va començar amb bon peu la seva aventura a la nova 1a RFEF després de sumar un bon punt al camp de l’UCAM Múrcia. Un empat aconseguit després que Xumetra igualés el gol incial de falta directa del local Alberto i que va suposar un valuós punt pels blaugranes en l’estrena a la nova categoria. Un punt que s’hauria pogut quedat en res si el gol del local Viti hagués pujat en el marcador al darrer minut. L’àrbitre va decretar fora de joc, quan el davanter es trobava en posició reglamentària.

Deixar enrere el municipi de Llagostera on el club va viure tants anys gloriosos serà difícil d’assimilar, però ara no és moment per a la nostalgia. El club comença una nova era a Primera RFEF. Una categoria exigent pel que fa termes esportius però també financers. Ahir el Costa Brava va visitar l’UCAM en el primer partit. Per encarar-lo, Oriol Alsina va fer ús del seu habitual 4-3-3 amb cinc cares noves respecte la temporada passada: Royo, Galindo, Romero, Xumetra i Álvaro eren titulars. Els murcians veient la graderia del seu estadi amb l’afició avesada van sortir amb una marxa més. Marcos Pérez va posar una mà salvadora al minut 3. L’avís va fer despertar els empordanesos. El lateral esquerre, Royo s’internava per la seva banda buscant Álvaro amb les seves centrades; i Xumetra va estar a punt de plantar-se davant del porter. El de l’Estartit i Galindo van poder obrir el marcador. Els seus xuts van ser blocats per Unai Agirre, ahir titular en detriment de Biel Ribas. Qui no va poder blocar el xut d’Alberto Fernández va ser Marcos. El murcià va clavar la pilota on ningú hi pot arribar per posar l’1-0 a l’electrònic deu minuts abans de cloure la primera meitat.

A la represa l’empat vorejava Múrcia però la rematada de cap de Monreal la va escupir el pal quan ja havia superat Agirre. Alsina va fer entrar Ilyas i Calatrava per revolucionar l’atac. Acabats d’entrar van tenir una doble oportunitat. L’empat el van anotar, però Xumetra es trobava en fora de joc . En situació reglamentària hi era al 82 per fer una rematada de cap impecable per superar Aguirre i fer l’1-1. L’empat era merescut, el Costa Brava va ser millor tota la segona meitat, no obstant Viti va veure porta per fer el 2-1 en el darrer minut. L’àrbitre va decretar fora de joc quan el davanter semblava trobar-se en posició reglamentària. Sense temps per més, el nou Costa Brava esgarrapava un valuós empat del seu debut a Primera RFEF.