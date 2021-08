Darrera prova del Peralada abans de començar la Lliga i darrera victòria de l’equip entrenat per Hèctor Simón. Davant van tenir un rival, el CE Alt Empordà, que no va causar problemes als peraladencs i van caure per un abultat 0-6. Les dianes dels blanc-i-verds van ser obra de Marc Gelmà i Josu a la primera meitat; i de Marc Medina, que va fer un triplet de gols, i de Busquets, que en va fer dos, a la repressa. Amb un cap de setmana rodó degut a les victòries de dissabte contra el Can Gibert i d’ahir a Vilajuïga, els d’Héctor Simón encaren de la millora manera la setmana del primer partit de lliga contra la Pobla de Mafumet a casa.