Amb quatre juvenils, arran de l’acumulació de minuts de dissabte en la victòria (0-4) contra el Palamós, va sortir el Figueres per jugar contra l’Empuriabrava-Castelló en el darrer amistós de la pretemporada. Els homes entrenats per Moisés Hurtado no van tenir problemes per desfer-se d’un rival de diverses categories menys. Tot i això, va costar obrir el marcador. El davanter juvenil Marc Marí, fitxat aquest estiu de l’Ebro, va fer el primer de la tarda després de rematar una centrada amb el cap i veure porta. El gol del nou davanter va costar, però va servir perquè el Figueres es traiés un pes de sobre i pogués veure porta més fàcilment. Al minut 70 Dani Gómez va fer el segon; i nou minuts més tard Joel Arimany el tercer. Al 81 i 84 Timo i Expósita van ser capaços d’anotar el quart i el cinquè; mentre que el darrer gol va ser del davanter de Quart Joel Arimany, que va veure porta per segon cop al 89 i establir el definitiu 0-6. Un resultat engrescador per un Figueres que inicia la competició aquesta setmana a domicili en el partit que els enfrontarà al Sants.