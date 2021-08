Corria el minut 73 quan Koeman va fer un doble canvi per fer entrar Gavi i NIco. Els assenyalats van ser Sergi Roberto i Martin Braithwaite. Segons el club, el migcampista català va ser substituït per una fissura csotal i el danès, per unes molèsties al genoll. En cap cas es va comunicar el temps de baixa d’ambdós jugadors. D’altra banda, la Lliga va fer pública la modificació dels horaris de la jornada 4 degut als partits de seleccions de la confederació CONMEBOL. Amb això, l’ens presidit per Javier Tebas va exposar que el Barcelona-Sevilla programat per al dia 11 de setembre s’ajorna a un altre dia. La nova data del partit encara no se sap.