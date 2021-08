El juny del 2016, Isaac Becerra ja tenia clar que no continuaria a Montilivi passés el que passés en el play-off d’ascens a Primera contra l’Osasuna. El porter barceloní era indiscutible sota pals i acabava de ser el Zamora de la categoria però havia decidit tancar la seva etapa al Girona. El disgust del no ascens contra els navarresos s’afegiria als que ja havia patit Becerra el curs anterior (2014-15) contra Lugo i Saragossa i dos anys abans davant l’Almeria. Entremig, una salvació heroica amb ell com a gran protagonista. Cinc temporades després i amb 33 anys, Becerra jugarà al Cerdanyola del Vallès de 2a Divisió RFEF, que ahir va anunciar la seva incorporació.

El destí ha dut un dels últims grans porters que ha vist Montilivi (139 partits) a la quarta categoria nacional després de passar pel Valladolid, Gimnàstic de Tarragona i Còrdova i d’estar aquest estiu entrenant-se amb els jugadors sense equip de l’Associació de Futbolistes Espanyols (AFE). Les situacions viscudes els darrers anys, amb el descens a Segona Divisió B amb el Nàstic i els impagaments a Còrdova, han fet que Becerra hagi decidit tornar a casa i signar pel Cerdanyola del Vallès.

El porter de Santa Coloma de Gramenet va canviar el Girona pel Valladolid el 2016 on va signar un contracte per dos anys. Titular el primer any, Jordi Masip li va prendre la titularitat en el segon, en què el conjunt castellà i per fi Becerra va poder celebrar l’ascens a Primera Divisió. Tot i pujar, el porter no tenia lloc a la màxima categoria i va signar un contracte de tres amb el Nàstic, dels quals només en compliria un arran del descens a Segona B en un any per oblidar. L’estiu del 2019, Becerra va decidir baixar a Segona B per jugar al Còrdova. L’experiència, entre la pandèmia, impagaments i l’ascens frustrat a 1a RFEF tampoc va ser reeixida. Sense equip des del juny, Becerra es va exercitar amb l’equip de l’AFE de jugadors lliure a l’espera de trobar club. Finalment ha acceptat la proposta del Cerdanyola del Vallès. L’exporter blanc-i-vermell serà presentat demà al vespre (2/4 de 8).