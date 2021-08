Aquesta nit es tanca el mercat d’estiu i hi ha diversos clubs atents per tancar les operacions pendents. El PSG i el Madrid es barallen per Mbappé, el Barça espera vendre Ilaix i qui sap si Neto, Pjanic i Emerson, amb la qual cosa fins i tot Bellerín podria aterrar al Camp Nou, i el Sevilla està pendent de la sortida de Koundé al Chelsea.

PSG-MADRID

Kylian Mbappé es va presentar ahir a la concentració de la selecció francesa, que disputarà tres partits de classificació per al Mundial 2022, amb el seu futur a l’aire a poques hores per al tancament del mercat. L’atacant estrella del PSG, que va marcar en la nit de diumenge els dos gols que van donar la victòria al seu equip per 0-2 davant el Reims, va arribar a Clairefontaine amb la resta de convocats. El PSG encara no ha donat senyals que accepti la segona oferta que el Reial Madrid va presentar la setmana passada per fitxar l’astre francès per 170 milions d’euros més 10 en variables. Segons van informar mitjans francesos com L’Equipe, els representants del Reial Madrid que es trobaven a París per tancar el traspàs de Mbappé al club blanc haurien decidit paralitzar les negociacions.

FC BARCELONA

A l’espera de l’anunci oficial del Barça, l’acord per Ilaix amb el Leipzig és total. El Barça rebrà 16 milions d’euros fixos i 3 més en variables de diferent grau de dificultat de compliment. Per la seva part, el jugador signarà per cinc temporades, iniciant així la seva aventura en la Bundeslliga. Ilaix va ser autoritzat per viatjar a Alemanya i superar la revisió mèdica amb el club de la Red Bull. Per altra banda, Emerson està cada cop més a prop de convertir-se en nou jugador del Tottenham. Segons va avançar SPORT, el club blaugrana i l’anglès estarien posant ja les bases d’un acord pel qual el lateral brasiler es convertiria en nou fitxatge del conjunt spur per una quantitat superior als 23 milions d’euros entre fixos i variables.

Una de les opcions per substituir-lo és el lateral de l’Arsenal Héctor Bellerín. L’operació només seria viable si es confirma la marxa d’Emerson i en el cas que Koeman doni el vistiplau a una cessió fins a final de temporada. Dos noms propis més: Miralem Pjanic, que ha estat molt a prop de la Juventus, podria acabar finalment al Sevilla, que hauria demanat al club blaugrana la seva cessió. El Barça també estudia una sortida del brasiler Neto a contrarellotge i el Vila-real podria ser el seu destí. El requisit perquè l’operació tingui llum verda és el cost del traspàs: vuit milions d’euros.

SEVILLA-CHELSEA

El jove internacional francès, Joules Koundé, de 22 anys, revalorat des de la seva arribada a l’estiu del 2019 al Sevilla des del Girondins de Burdeos i figura capital a la defensa andalusa, no va viatjar divendres a Elx per la tercera jornada de Lliga i va marxar a França a l’espera de concentrar-se amb la seva selecció, enmig del serial del seu possible traspàs o no al Chelsea. El club, fins ara, no ha pujat la seva oferta de 50 milions d’euros, mentre que el Sevilla no accedirà al seu traspàs si no és per una xifra al voltant dels 70 o 80 milions, l’import de la seva clàusula, ja que ja tindria un mínim marge de maniobra per buscar un substitut. Monchi treballa al màxim per treure rendiment a la seva jove promesa.