Deixant el cas de Marc Gasol al Bàsquet Girona a banda, no cada dia es pot gaudir d’una estrella de l’NBA per terres gironines. El base maresmenc dels Cleveland Cavaliers, Ricky Rubio, va ser el gran protagonista ahir en la seva visita al Collell. Després d’una temporada convulsa que va acabar amb l’eliminació d’Espanya en mans dels Estats Units als quarts de final dels Jocs Olímpics de Tòquio, Ricky va aprofitar els darrers dies de vacances per donar una sorpresa als nens i nenes que enguany han participat al seu campus.

«Vaig acabar molt cremat l’any passat perquè va ser difícil. Acabava de ser pare, en plena pandèmia, i hi va haver molts canvis, tests... La pressió va ser diferent a les altres temporades. Volia un estiu calmat, però la meva dona, que s’ocupa de tot, va dir-me que gaudís dels Jocs. Tenia dubtes abans de marxar, encara que un cop ets allà, hi vas al 100%. Les coses van sortir bé», va explicar Ricky a TV3. El base del Masnou va batre tots els rècords a Tòquio aconseguint la màxima anotació de la seva carrera en qualsevol competició amb 38 punts en 27 minuts de joc. També va ser la millor de la selecció espanyola en uns Jocs, superant els 37 de Pau Gasol el 2004 a Atenes. La seva exhibició, però, no va tenir recompensa perquè Espanya va caure contra els Estats Units (81-95).

El passat mes de juliol Ricky va ser traspassat per sorpresa als Cleveland Cavaliers, canviant d’equip per tercer cop en menys d’un any i en un equip menys competitiu del que s’esperava. «És el quart o cinquè canvi d’equip en els últims quatre anys, i no agrada. Voldria tenir estabilitat per la família, però a l’NBA no és tan fàcil perquè no depens de tu mateix. Al final has d’adaptar-te i acceptar-ho», va comentar. És per això que aquest curs procurarà «conèixer a l’equip, als companys, el sistema de l’entrenador... Un any no és suficient per adaptar-se, però sabem que en el món professional és així i un s’hi ha d’amollar», deia a Marca.

Ricky no descarta «tornar a Europa, però a l’NBA segueixo amb el mateix objectiu que quan vaig arribar: estar en un equip guanyador». El base, de 30 anys, ha disputat 10 temporades a l’NBA i els Cavaliers seran el seu quart equip als Estats Units després de Minnesota, Utah Jazz i Phoenix Suns. Encara li queda un any de contracte, garantit per 17,8 milions d’euros: «El 2022 seré agent lliure i també tinc ganes de decidir el meu futur». «No hi penso. Quan arribi el moment, veuré les opcions que tinc i ho valoraré amb la família», va afegir.