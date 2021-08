Jordi Xumetra s’ho ha pres al peu de la lletra. L’extrem de l’Estartit va aterrar al Costa Brava per convertir-se en el pal de paller de l’equip d’Oriol Alsina i així ho ha demostrat des de bon començament. Tant, que el seu nom ja quedarà gravat per sempre en la història del rebatejat Llagostera. El jugador, de 35 anys, va ser l’autor del primer gol del conjunt blaugrana a la Primera RFEF. No va ser un gol qualsevol. I és que va servir per establir l’empat al marcador contra l’UCAM Múrcia (1-1), un dels rivals forts de la categoria, i començar la temporada puntuant. Abans n’havia fet un altre, però l’hi van anul·lar per fora de joc.

«El gol ve d’una recuperació. Hem fet una transició molt ràpida per dins, la pilota ha anat a parar a en Manel (Royo), que me l’ha posat molt bé, i no m’ho he pensat dues vegades. M’he enlairat, he posat el cap i, per sort, ha anat a dins», va explicar Xumetra després del partit a Múrcia. El seu gol amb una gran rematada de cap al minut 82 va servir per empatar contra l’UCAM a la Condomina. El conjunt local s’havia avançat a la primera part gràcies a un llançament de falta directa d’Alberto Fernández (min. 36). La qualitat i capacitat de generar perill del de l’Estartit va fer-se evident al damunt de la gespa, tenint en compte que uns cinc minuts abans de marcar el gol de l’empat ja havia vist porteria amb una diana, amb assistència d’Álex Calatrava, per fora de joc. A l’UCAM també li van anul·lar un gol en l’afegit per fora de joc. «El gol de l’empat ha sigut la recompensa perquè a la segona part els hem posat nerviosos tenint la pilota. Tenien problemes per controlar-nos entre línies i no sabien com agafar-nos a en Gil (Muntadas) i a mi. Ens hem trobat i hem tingut ocasions», va comentar.

Xumetra també va destacar el fet d’estrenar-se a la Primera RFEF puntuant contra un equip com l’UCAM, malgrat que d’entrada s’etiqueti al Costa Brava com a un dels candidats a ocupar la zona baixa: «Hem fet una molt bona segona part contra un dels grossos de la categoria». Després de tancar una etapa a l’Olot, on el curs passat va destapar-se com a golejador amb 10 gols que no van servir per evitar el descens, Xumetra va reconèixer que «és estrany marcar rematant amb el cap i la flor segueix».