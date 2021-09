Antoine Griezmann marxa a l'Atlètic de Madrid en qualitat de cedit. El club matalasser recupera els serveis del davanter francès, que després de tres temporades com a blaugrana torna a la que ja va ser casa seva durant cinc anys. L'operació s'ha fet oficial de matinada, passades les 12 de la nit, tot i que els documents van ser entregats a temps a LaLliga. Les xifres del traspàs són les següents: cessió amb opció de compra obligatòria per part de l'Atlètic de Madrid, més de 10 milions ara i 40 en finalitzar l'esmentat període.

El club blaugrana no va trigar a trobar-li un substitut: el FC Barcelona i el Sevilla van arribar a un acord per la cessió de Luuk de Jong per una temporada amb una opció de compra no obligatòria.