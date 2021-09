Per què va servir el títol?

Tot va formar part d’un procés de creixement, tant de l’equip com del club. A poc a poc anàvem aconseguint objectius i allò ens va donar força per seguir remant. Molta gent té la perspectiva d’Akasvayu, i la realitat del Valvi o del Gavis era molt diferent. Era un equip molt modest, amb pressupostos no gaire grans, que sempre començava de zero cada temporada. Fites com aquella Lliga Catalana i la semifinal de Korac contra el Llemotges són moments clau que van contribuir a fer de Girona una plaça amb una trajectòria solvent a l’ACB.

Guanyar la Lliga Catalana entrava en les seves previsions?

Vam guanyar aquell títol al Manresa, i ja veníem d’haver eliminat el Barça a semifinals. Potser a la Lliga Catalana no se li donava gaire importància, per alguns era encara un torneig de pretemporada, però jo des del primer dia em vaig capficar en dir el contrari, que li havíem de donar el màxim respecte a la competició i que sí que tenia importància. Pensi que abans d’aquell triomf nostre el 1996 abans només la guanyaven el Barça i el Joventut, i vam trencar la seva hegemonia, no era gens fàcil. El Valvi va ser el primer equip que guanyava el títol que no era cap d’aquests dos clubs.

Com recorda l’afició? Com es va celebrar a Girona?

Era una afició encara incipient, ens coneixíem tots. A les fotos d’aquell dia hi veus aficionats, però també gent de l’oficina del club. Tot era molt proper, era una altra dimensió. Fontajau tot just s’havia estrenat tres anys abans i el club tenia aquell tarannà de Girona, familiar, d’uns quants que ens ho sentíem com a nostre. Encara havia d’arribar el «boom» del bàsquet. Vam guanyar el partit i quan vam arribar a Girona vam anar a les Carpes de la Devesa, on ho vam celebrar amb l’afició.

Corchiani va decidir amb un bàsquet sobre la botzina. La jugada va sortir tal i com vostè l’havia ordenat?

No ho recordo. Probablement sí. Corchiani va ser un base dominant gairebé en tots els partits de lliga. Va venir per això. Era un jugador que coneixia d’haver-lo vist jugar i m’agradava el seu tarannà competitiu, ja quan tenia Jim Valvano d’entrenador a la Universitat de North Carolina State. En tots els equips que he estat sempre m’ha preocupat tenir bons bases, i a Girona hi va passar ell, en Rafa i en Tomàs Jofresa, Pablo Laso... donava una seguretat molt gran, controlava molt bé els ritmes de partit. Sense ser un gran tirador dominava molt les jugades com la de la cistella de la victòria a la Lliga Catalana, fent penetracions centrals.

Què tenia d’especial aquell Valvi campió per primer cop?

A l’equip teníem Cargol, Solana, Middleton, Gerard Darnés... et podies permetre tenir quatre o cinc jugadors referents i la resta lluitadors i joves com el pivot Rodríguez o David Sala, que era el segon base. Corchiani va fer un torneig molt bo. Érem durs en el rebot, amb un pivot com Anthony Pelle. Cargol ens donava molt força i consistència per fora.

La Lliga Catalana el 1996, el «play-off» el 1999 i les semifinals de la Korac el 2000 van ser els tres millors moments?

Tot van ser passes per fer pujar l’autoestima de tothom i demostrar que podíem ser un club consolidat a l’ACB. Després els anys Akasvayu ja van ser una altra pel·lícula. El problema va ser no donar-hi continuïtat, no poder fer passos com els de València, Màlaga o Sevilla, que van entrar a la lliga més o menys com Girona i s’hi van fer grans.

Què li va faltar fer a Girona?

No crec que em faltés res. Déu n’hi do pels recuros que teníem el que vam fer. Vam fer un camí molt maco, consolidar un equip petit d’una ciutat petita, sabent aprofitar molt bé els recursos, sempre amb unes classificacions correctes, i descobrint jugadors com Okujala o Danya Abrams, que despres van ser importants a la lliga. Vam tenir un grup de treball molt bo, des de la directiva que liderava Joaquim Vidal, fins al cos tècnic amb en Txus Escosa, Carles de Luna, Jordi Puig...