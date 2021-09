Trifon Poch i Gerard Darnés es van retrobar dilluns passat a Fontajau per recordar la gesta d’aquell Valvi 25 anys enrere. A la pista central hi començava a preparar la nova temporada a LEB Or el Bàsquet Girona, de Marc Gasol. Tots dos veuen el futur del club amb optimisme. Poch apunta que «la LEB Or és complicada, però estaria molt bé tornar a gaudir de l’ACB».