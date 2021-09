El ciclista neerlandès Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick Step) va guanyar aquest dimarts l’etapa 16 de La Vuelta 2021, disputada entre Laredo i Santa Cruz de Bezana, de 180 quilòmetres, i es va autoregalar pel seu aniversari una tercera victòria parcial en aquesta ronda espanyola. Jakobsen va haver de patir i deixar-se ajudar pels seus companys quan l’UAE-Team Emirates va accelerar en terreny rocós per despenjar-lo, però un cop reunificat el grup va demostrar que, vestit amb el mallot verd de líder de punts, és el més fort dels esprinters. No hi ha marge per a sorpreses i Jakobsen va fer un gest de força quan va arribar a la meta per celebrar, com «Hulk», la seva victòria, i el verd serà seu a Santiago de Compostel·la, llevat de sorpresa màxima. No hi va haver canvis en la general més enllà de l’abandonament, per caiguda massiva al començament de l’etapa, de Giulio Ciccone (Trek Segafredo), i continua líder Odd Christian Eiking (Intermarché-Wanty-Gobert). Avui es disputa la dissetena etapa, entre Unquera i Lagos de Covadonga. Classificació etapa: 1. Jakobsen, 4:08:57; 2. Meeus, m.t.; 3. Trentin, m.t. Classificació general: 1. Eiking, 64:06:47; 2. Martin, a 0:54; 3. Roglic, a 1:36.