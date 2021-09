El camí de Paula Badosa continua. La tenista de Begur, que està realitzant un dels millors anys de la seva vida, va vèncer ahir Van Uytvanck en la primera ronda de l’Obert dels EUA per 6-4 i 6-3 i es va classificar, sense gaires sobresalts, per a la segona eliminatòria. Badosa, però, no va començar gaire bé l’enfrontament: en el primer set va començar perdent 1-3. Aquí es va comprovar la força mental d’una tenista que, no fa gaire, hauria sigut incapaç d’aixecar aquest resultat. Simplement, s’hauria rendit perquè no confiava en les seves possibilitats. Ahir no. Paula Badosa va demostrar coratge i, amb sacrifici, va anar, punt a punt, joc a joc, remuntant el marcador per fer-se seu el primer set. En el segon, no va donar cap marge per als ensurts, i Badosa va confirmar el seu accés a la següent ronda, en què espera rival després de guanyar per 6-4 i 6-3 la tenista belga Van Uytvanck.

La rival de Paula Badosa en el segon capítol d’aquest US Open serà la russa Varvara Gracheva, que va eliminar l’andalusa Nuria Párrizas per 5-7, 6-0 i 6-2. En el debut de Párrizas a l’Obert dels EUA, la de Granada va arribar a avançar-se al primer set, però va complicar-se després. Gracheva no va desaprofitar l’ocasió per eliminar-la amb un 6-0 i 6-2 contundent i, en conseqüència, convertir-se en la propera rival de Badosa.