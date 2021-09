La vuitena edició de la Cursa de la Dona de Girona serà diferent i se celebrarà de forma «virtual» entre el 30 de setembre i el 3 d’octubre. Les restriccions de la covid-19 no permeten fer, ara com ara, una cursa amb tanta afluència de gent. I és que l’últim cop que es va celebrar la cursa de forma presencial i massiva, l’any 2019, el nombre de participants va ser de 7.500, una xifra que amb tots els protocols derivats de la pandèmia no es pot assumir.

De totes maneres, des de l’organització animen totes les esportistes que ho vulguin a realitzar la prova de forma lliure i penjar el resultat a les xarxes. Les participants s’hauran d’inscriure a la pàgina web de la cursa, descarregar-se el dorsal i fer-se una foto fent la prova amb el dorsal visible. Llavors, penjar-la a les xarxes socials durant les dates que tindrà lloc aquesta cursa «virtual». L’organització proposa un recorregut de 5 quilòmetres que tindrà sortida i arribada al pavelló de Fontajau, passant pel parc de les Ribes del Ter, la Devesa i el parc de Domeny. A més, per poder preparar-se per a la prova, cada dimecres fins al 29 de setembre es faran sortides setmanals amb places limitades.

Ahir al matí es va presentar la prova a l’ajuntament de Girona i el vicealcalde de la ciutat, Quim Ayats, va explicar que «un any més la cursa manté el seu esperit de promoció dels hàbits saludables i la pràctica esportiva entre el col·lectiu femení, però alhora reforça el seu caràcter solidari».