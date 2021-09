Maverick Viñales tornarà a disputar una cursa de MotoGP aquest any 2021. Aprilia, el seu nou equip després que el pilot de Roses decidís desvincular-se de Yamaha, va confirmar ahir la presència del gironí a partir del Gran Premi d’Aragó, que es disputarà el cap de setmana del 12 de setembre en el circuit de Motorland, a Alcañiz.

L’escuderia italiana va decidir prendre aquesta decisió en el segon dia de proves de Viñales amb la RS-GP en el circuit de Misano Adriàtic. Així, el rosinc serà el nou intregrant de l’equip Aprilia Racin Team Gresini al costat del català Aleix Espargaró, que va aconseguir el primer podi per al fabricant de Noale en MotoGP en el passat Gran Premi de Gran Bretanya celebrat al circuit de Silverstone. Viñales i el gran dels germans Espargaró també seran els pilots titulars de l’equip de cara l’any 2022.

«La decisió de tenir Maverick a pista a partir del Gran Premi d’Aragó és una conseqüència directa del test realitzada a Misano», explicava Romano Albesiano, director tècnic de l’equip Aprilia Racing, i afegia que «no havíem donat per fet que, després dels tests, Maverick pogués tenir bones sensacions amb la nostra V4, i per aquesta raó la prova en aquesta pista, que històricament no és fàcil per a la nostra moto, ha estat un moment important per a la verificació». Albesiano també va afirmar que «estem satisfets amb les sensacions positives de Viñales des del principi, ha mostrat molt bones sensacions sobre la RS-GP, l’equip i el mètode de treball, cosa que ens permet pensar en el futur del nostre projecte amb optimisme».