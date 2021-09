L’Spar Girona ja ha començat l’estada de pretemporada a Camprodon, igual com ja va fer el 2019. Serà una concentració de quatre dies que inclourà el primer partit amistós de pretemporada davant el CB Maresme Boet Mataró, demà (20 h). «Aquest stage a Camprodon és una bona oportunitat de coneixença, per anar establint petits automatismes que seran importants durant la temporada i, a més, podem conviure i compartir més estona que en un dia a dia normal», explicava l’entrenador de l’equip gironí, Alfred Julbe, afegint que «sempre va bé estar quatre o cinc dies junts en una pretemporada».

Les gironines van començar els entrenaments el passat 20 d’agost i el tècnic badaloní encara no pot comptar amb totes les jugadores. Michaela Onyenwere i Kennedy Burke no han anat a Camprodon perquè encara estan amb els seus respectius equips a la WNBA. Sí que hi han anat María Araújo i Iho López, que encara es recuperen de les seves respectives lesions. De totes maneres, Julbe té clar que «lluitarem per tots els títols en els quals ens presentem, i ens creiem això internament». Ho deia convençut perquè aquesta és la «meva manera de pensar, igual que sé que és la manera de pensar de la Laia i de tots aquells que tirem del carro dins l’equip».

L’entrenador del conjunt gironí sempre vol «lluitar per arribar a uns màxims», però creu que «aquesta temporada haurem d’apostar per qüestions més col·lectives», ja que han marxat jugadores com Sonja Vasic o Chelsea Gray, que podien aportar molt individualment. Tot això ho explicava en la presentació de l’estada a Camprodon juntament amb l’alcadessa en funcions del poble, M. Àngels Reixach; el regidor de l’àrea d’esports de l’Ajuntament de Camprodon, Joan Bobi, i la capitana de l’Uni, Laia Palau.

La veterana base, que pràcticament no ha tingut descans després de disputar l’Eurobasket i els Jocs Olímpics amb la selecció espanyola, afirmava que les jugadores «estem molt contentes de ser aquí perquè fem equip i estem en un lloc bonic, un entorn natural que ens permet desconnectar en certs moments». «Els equips creixen de moltes maneres i aquesta és una», deia la jugadora de l’Uni, però també lamentava l’ausència de Onyewere i Burke, que s’incorporaran al grup un cop finalitzada la WNBA perquè«seria ideal ser-hi totes,perquè aquests aspectes de convivència són importants tant a dins com a fora la pista». La capitana també deia que les altres jugadores nouvingudes, Rebekah Gardner i Binta Drammeh, «s’estan adaptant molt bé i és un atractiu per a elles poder jugar a la lliga espanyola, que està en creixement». Palau també explicava que «no només venen a una ciutat bonica, sinó que saben que la feina que fa el club és bona i que venen a un equip que cada any lluita per guanyar títols».

Suspès l’amistós a França

El segon partit de pretemporada per l’Uni Girona, previst per dimarts contra el Basket Lattes Montpeller, va quedar suspès. El conjunt francès té moltes baixes a la seva plantilla i, tot i que el club gironí estava disposat a anar a terres franceses per jugar el partit, entén la decisió del rival.