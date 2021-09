El Comitè de Competició de la Federació Espanyola de Futbol (RFEF) va rebutjar la petició de La Lliga per ajornar els partits Sevilla-Barcelona i Vila-real-Alabès, previstos inicialment per al dissabte 11 dins de la quarta jornada de Primera. La Lliga ja havia decidit el 29 d’agost ajornat aquests partits i modificar els horaris de la resta d’enfrontaments.

La Lliga va confirmar haver rebut la resolució de Competició en contra de la sol·licitud que li va fer, ja que el Comitè no considera força major per ajornar els partits que els clubs no puguin comptar amb determinats futbolistes per estar amb les seves seleccions. L’entitat, però, va manifestar la disconformitat davant la Resolució de la Presidenta del Comitè de Competició, dictada per delegació del President de la RFEF de desestimar les sol·licituds d’ajornament. Ara per ara, el Vila-real-Alabés s’haurà de jugar dissabte dia 11 de setembre a les 18.30 h, i el Sevilla-Barça, el mateix dia a les 21 h. La peticio d’ajornar els partits va ser feta després que el TAS denegués les mesures cautelars que va reclamar perquè els jugadors de la CONMEBOL no acudissin a la crida de les seves seleccions davant l’ampliació en dos dies -de 9 a 11- de les finestres de setembre i octubre de la FIFA per a partits internacionals.