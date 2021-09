David Gallego i l’Sporting tornen avui a Montilivi, on la temporada passada van començar a perdre les opcions de fer el play-off (1-0). Enguany l’escenari és diferent i tot just comença la Lliga. El tècnic català va reconèixer que l’Sporting arriba «debilitat» per les baixes internacionals de Djurdjevic, Puma Rodríguez i Guille Rosas i però tot i això destacava que l’onze d’avui «no serà pitjor que amb els internacionals» i va demanar «respecte» per als que jugaran. El preparador de Súria va elogiar el Girona, de qui va destacar «el potencial en el joc aeri» i que és un equip «molt compensat que compta amb un molt bon entrenador».