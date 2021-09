Els temors de Luis Enrique es van complir en una data incòmoda, amb Espanya allunyada de la identitat mostrada en la recent Eurocopa, patint una remuntada per la seva inestabilitat defensiva i encaixant una derrota en una fase de classificació mundialista 28 anys després, que la deixa en mans de Suècia per no veure’s abocada a la repesca.

Espanya es va avançar als cinc minuts, quan Soler, lliure de marca al segon pal, va rematar amb qualitat un centre de Jordi Alba. La jugada, amb bones accions de Morata i Busquets, va descol·locar la defensa sueca.

El gol era or en el pols per al liderat del grup, però va durar segons en el marcador. Espanya va ser víctima dels seus errors i imprecisions. Una passada enrere de Soler no la va controlar Busquets i Isak, atent, va enganxar un xut ajustat al pal imparable per a Unai.

La manca d’intensitat defensiva d’Espanya va néixer dels desajustos. El centre de camp mai va oferir estabilitat. No hi va haver ajudes i el resultat final es va plasmar als 57 minuts després d’un refús en acció de servei de córner. Mala ubicació i xut a plaer de Claesson a la xarxa. La situació prenia el pitjor perfil possible. El domini de pilota dels homes de Luis Enrique no es va traduir en ocasions i Suècia va destrossar el rival a força de velocitat d’Isak i la seva parella de ball, Kulusevski.