Míchel Sánchez i Borja García es tornaran a trobar a Montilivi aquesta temporada. Tots dos van coincidir el curs passat a Osca després que el tècnic el reclamés i n’aconseguís el fitxatge procedent del Girona. La relació entre tots dos va néixer a Vallecas la temporada 2008-09, quan el veterà Míchel i el jove Borja García van coincidir. No va ser fins la 2010-11 quan Borja, amb 20 anys, va guanyar protagonisme en un equip dirigit per José Ramón Sandoval, on també hi era Míchel, de 35 anys, i que va acabar pujant a Primera Divisió.