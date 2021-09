El bàsquet gironí compta, des d’ahir, amb un nou club de bàsquet. Es tracta del grup Bàsquet Nord, que neix gràcies a la unió de forces entre el Club Bàsquet Adepaf Figueres i l’UCAP de Peralada. Aquestes dues entitats organitzaran a partir d’ara activitats de forma conjunta que aniran més enllà del bàsquet, com poden ser campus, casals o tornejos, tot i que els dos clubs seguiran funcionant per separat, amb les seves pròpies juntes directes i els seus estatuts.

Per portar a terme aquest nou projecte s’ha escollit com a director general Carles Canals. L’exjugador del Sant Josep Girona, equip amb el qual va disputar un play-off d’ascens a l’ACB, serà l’encarregat de coordinar tots els aspectes del grup i també farà d’enllaç entre els dos equips que han facilitat aquesta unió. «Amb el Bàsquet Nord tenim clar que volem posar al mapa no només Figueres, sinó tots aquells clubs de la comarca que vulguin acompanyar-nos-hi», explicava Canals dimecres en la presentació.