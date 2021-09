El Costa Brava s’estrena aquesta tarda a Palamós en el primer partit com a local a Primera RFEF. Ho fa rebent l’Atlético Sanluqueño després d’haver estat capaç de sumar un meritori punt al camp de l’UCAM (1-1). Un duel d’alta exigència contra un rival molt experimentat i que compta amb veterans il·lustres com el porter Falcón o l’exdavanter internacional Dani Güiza, a més a més, de l’ex del Llagostera, Edu Oriol. El debut a casa sempre és especial i així ho considera Oriol Alsina. «Sempre hi ha ganes i il·lusió però ser el primer partit a casa, el fa més especial», assegura. El tècnic del Costa Brava, això sí, té clar que el seu equip haurà d’estar al «120%» per competir contra els andalusos. «El bon partit que vam fer a Múrcia no ens garanteix res. Haurem d’igualar la intensitat del rival i competir al màxim, perquè si no, ens faran un estrip», avisa.

Alsina té les baixes dels lesionats Lucas Viale, Aimar Moratalla i Aleix Roig però ja podrà disposar del darrer fitxar Musa Sidibe. El davanter cedit pel Ponferradina podria gaudir avui dels primers minuts. «Ha vingut com una moto perquè ha fet la pretemporada i jugat amistosos amb el Ponferradina. Tot i això, jugaran els millors», deia.