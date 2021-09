El Costa Brava suma el segon empat en dues jornades de Lliga a la nova Primera RFEF. Els homes d'Oriol Alsina han tingut les millors ocasions del partit. A la primera meitat, Xumetra i Calatrava han fet i desfet com han volgut però no han trobat el gol. Tampoc Gil que ha vist que el seu xut l'escopia el travesser. A la segona meitat, Alsina ha fet entrada Moussa Jr i Ilyas Chaira per tenir alternatives ofensives. L'ex de la Ponferradina ha tingut una altra clara però el seu xut ha sortit fregant el pal. Els andalusos gairebé posen l'ai al cor a les darreries de l'encontre però Marcos ha fet gala dels seus dots aturant un un contra un que semblava clar per obrir el marcador.