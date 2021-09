Manresa acull aquest cap de setmana la Lliga Catalana ACB amb un 30% de capacitat per al Nou Congost. La primera semfinal enfrontarà el Barça i el Joventut (2/4 de 8, Esport3) en un partit en què els badalonins arriben amb les baixes sensibles d’Ante Tomic i Ferran Bassas. «No podem perdre el caràcter competitiu i ser el millor Joventut possible, tenint en compte les nostres circumstàncies i el tempts que fa que treballem», deia Carles Duran, tècnic verd-i-negre. El Barça no pot comptar amb el pivot Sertac Sanli. L’altra semifinal enfrontarà el vigent campió, l’Andorra, amb l’amfitrió, el BAXI Manresa (3/4 de 10, Esport3).

El danès Magnus Cort Nielsen (Education First) va guanyar ahir l’esprint a la 19a etapa de la Vuelta ciclista a Espanya després d’un recorregut de 191,2 km amb final a Monforte de Lemos. L’eslovè Primoz Roglic continua líder de la general a dos dies del final. Nielsen va aconseguir d’aquesta manera la tercera victòria parcial en aquesta edició de la Vuelta en imposar-se al portuguès Rui Oliveira (UAE-Emirates) i el nord-americà Quinn Simons (Trek-Segafredo). Avui es disputar la penúltima etapa, de 202,2 km amb una arribada a 502 m.d’altitud. Demà hi haurà la contrarellotge de l’última etapa, a Santiago de Compostel·la, on Roglic ho té tot favor per guanyar el tercer títol consecutiu.