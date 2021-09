Bernardo, Juanpe, Stuani i Valery, amb permís d’Aleix García i Borja, que ara han tornat, són els únics supervivents de la plantilla que va jugar a Primera Divisió fa tres temporades enrere. Els altres integrats de l’equip, ja fos un cop consumat el descens o en els dos anys següents, han vist la porta de sortida de Montilivi, fins i tot alguns dels que varen arribar quan ja s’estava de nou a Segona A.

Amb Pons, Portu o Bounou, el club va fer caixa perquè els jugadors tenien cartell. I posteriorment han anat sortint els Alcalá, Ramalho, Mojica, Granell, Gumbau, Sylla o Diamanka. Alguns han permès cobrar traspàs, d’altres només han marxat perquè el club pogués estalviar l’elevat sou que tenien. Els casos més significats en aquest sentit, els de Granell i Gumbau, dues sortides que han desgironitzat clarament l’equip. Tapat el cap, destapats els peus.

Míchel demanava fa pocs dies un lateral dret, un migcampista d’experiència i un davanter amb recorregut. El lateral dret no ha arribat, el migcampista experimentat s’ha convertit en un vailet cedit per l’Espanyol, això sí amb molta qualitat; i el davanter de recorregut ni hi és ni se l’espera. En el seu lloc, de nou Pablo Moreno i des d’ahir Borja García, que serà tot el que tindrà l’entrenador per substituir Sylla, recordem-ho, màxim golejador de la temporada passada.

El millor resum del mercat de fitxatges podria ser la marxa de jugadors molt importants i l’arribada de vuit cares noves, amb cinc cedits i tres amb el cartell de lliures. Aquell Girona FC que ho fitxava tot a cop de talonari ja no hi és, ni rastre, siguem-ne conscients.

El club s’havia guardat diners, pocs, per fitxar algun jugador a l’atur, sempre que s’avingués a cobrar el que es pot pagar. És aquí on entraven els noms d’Aday i Borja García. Del primer no cal explicar-ne res, és sobradament conegut després de set temporades a Montilivi, tot i que si segueix ho farà amb gairebé trenta-quatre anys.

De Borja tampoc cal dir-ne gaire res, simplement que ara que ja és un fet la seva tornada caldrà veure com ho fa Míchel per encabir en el mateix onze inicial dues peces -ell i Samu- que en l’únic any que van coincidir a la plantilla, Unzué, Pep Lluís Martí i Francisco no varen tenir-ho fàcil per fer-los jugar junts. En tota una temporada -46 trobades- només varen coincidir catorze cops en l’onze inicial. O sigui que si un resta a l’altre, no sembla gaire bon negoci, però el tècnic en tindrà la clau.

Borja o Samu al marge, Míchel haurà d’esperar que Stuani torni a ser el de fa dos anys, que Nahuel exploti definitivament i que els joves segueixin progressant al marge de les penúries del club, perquè per segon any consecutiu estan cridats a tenir molt protagonisme. Per edat no se’ls pot penjar les etiquetes de referents que fins ara havien portat Granell o Gumbau, però són la gran esperança del futur i la necessària realitat del present.

Toca fer virtut de les penúries, ara que tornem a ser el Girona FC dels cinquanta punts i on tothom és prescindible, perquè la clau és quadrar el budget, paraula que aquesta setmana ha posat de moda Quique Cárcel. Vaja, el pressupost, que és d’allò que fa només tres exercicis anàvem sobrats! I fa pinta que aquí el problema no és de la parcel·la esportiva. No sé si se m’interpreta.