Energies renovades i noves il·lusions. La Tercera RFEF, categoria equivalent a la Tercera Divisió després de la reestructuració de la Federació espanyola, es posa en marxa aquest cap de setmana amb quatre equips gironins dels 17 que formen el grup català (V). Si abans era la quarta categoria estatal, ara serà la cinquena per darrere Primera, Segona, Primera RFEF i Segona RFEF, la qual cosa significa que els conjunts que vulguin ascendir tindran un esglaó més. Ho sap bé l’Olot, el rival més temible i que necessita tornar cap amunt el més aviat possible. I també en són conscients el Girona B, que l’any passat va quedar-se a les portes de pujar, el Figueres i el Peralada.

Tots quatre s’estrenaran demà: dos ho faran a casa i els altres dos a fora. Els d’Albert Carbó, que aquesta temporada ocupa la banqueta del club garrotxí, rebran el Castelldefels al Municipal d’Olot (18 h) en plenes Festes del Tura. «Estic content amb la predisposició i el compromís de l’equip. Arribem amb bones condicions i amb ganes de fer un curs important», va dir el tècnic. Sobre el rival, va comentar que per superar el Castelldefels «hem de ser atrevits, protagonistes i agressius amb la pilota i sense». D’altra banda, el Peralada s’enfrontarà contra la Pobla de Mafumet al Municipal de Peralada (18 h). Els xampanyers inicien l’era d’Hèctor Simón amb «bones senacions». «Estem intentant formar un equip capaç de competir a qualsevol camp i contra qualsevol rival. Hem de donar-ho tot i la Pobla serà una bona prova de foc perquè ens forçarà molt sense pilota», va comentar el tècnic.

El Girona B jugarà a domicili i ho farà al camp de l’Hospitalet (18 h). Axel Vizuete tindrà un equip renovat, jove i amb molta fam després de perdre les semifinals del play-off contra el Cerdanyola la temporada passada. «Hi ha una consigna i un objectiu molt clar: no obsessionar-se amb el col·lectiu i focalitzar-nos 100% amb l’individual. La formació està per damunt de tot», va explicar el tècnic. Els blanc-i-vermells van «patir un cop molt dur amb l’accident» de trànsit que va deixar tres jugadors ferits, però des del cos tècnic s’ha treballat «perquè ens afecti el menys possible al partit». També s’haurà de desplaçar el Figueres per visitar el Sants (19 h). «Hem de tenir una personalitat definida, ser valents i protagonistes perquè arribin els resultats», va dir Hurtado.