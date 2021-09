Banyoles acollirà aquest cap de setmana la Copa d’Europa Júnior i el Campionat d’Espanya de Triatló en distància olímpica amb una participació de més de 1.300 esportistes. Serà l’onzè any consecutiu que la capital del Pla de l’Estany és la seu de competicions internacionals de triatló en un cap de setmana de proves amb tots els protocols de seguretat.

El calendari de proves s’obrirà aquest matí a les 9 amb el Campionat d’Espanya Juvenil i Júnior en la modalitat sprint amb 750 metres de natació, 20 km de ciclisme i 5 quilòmetres de cursa a peu. Hi participaran més de 200 esportistes en categoria juvenil i més de 140 triatletes en categoria júnior. A la tarda, se celebrarà el Campionat d’Espanya per a grups d’edat i la 35a edició del Triatló de Catalunya en la modalitat olímpica. Els més de 700 atletes participants hauran de completar un recorregut de 1.500 metres de natació, 40 quilòmetres de ciclisme i 10 quilòmetres de cursa a peu.

Demà al matí es farà la Copa d’Europa Júnior, també en modalitat sprint i amb la participació de prop de 120 triatletes procedents d’una vintena de països. I el cap de setmana de triatló de Banyoles es tancarà al migdia amb el Campionat d’Espanya elit tant masculí com femení que es farà en modalitat olímpica i on participaran també més de 180 triatletes. En aquesta prova hi prendrà part el triatleta de Castellfollit de la Roca Genís Grau, que ahir va participar en l’acte de presentació. El garrotxí va explicar que «Banyoles és el meu lloc d’entrenament habitual i la meva segona casa i competir aquí és un orgull i intentaré oferir un bon espectacle al públic».

Per a l’organització de l’esdeveniment, l’Ajuntament compta amb uns 170 voluntaris. El triatló comportarà afectacions viàries a l’entorn de l’Estany, a la Vila Olímpica i al carrer Sardana durant tot el dia i demà al matí. Aquesta tarda es produiran afectacions viàries a la carretera GIP-5121 d’accés a Melianta i al Pla de Martís, que quedaran tallades des d’1/4 de 4 fins a les 7 de la tarda.