Ansu Fati ja té data per tornar a disputar un partit i l’afició blaugrana unes espurna d’esperança. Després de més de deu mesos de lesió el davanter format a La Masia podria veure la llum al final del túnel en el partit que el Barça jugarà al Camp Nou davant el Granada, el dilluns 20 de setembre (21h), en el duel corresponent a la cinquena jornada de La Lliga.

D’aquesta manera, Ansu Fati, que aquesta temporada herederà el 10 de Leo Messi, posarà punt i final la lesió al menisc intern del genoll esquerra que l’ha portat de corcoll molt temps i que semblava no tenir fi després que patís algunes petites recaigudes. I és que el davanter es va lesionar el passat 7 de novembre davant el Betis al Camps Nou (5-2) i des de llavors encara no s’ha tornat a vestir de curt per disputar un duel.

Pjanic critica a Koeman

Miralem Pjanic va arribar al Barça l’estiu de 2020 després que el club blaugrana pagués 60 milions més 5 més variables a la Juventus. Tot i així, el bosnià mai va comptar amb la confiança de Ronald Koeman i ara, un cop ha estat cedit al Beskitas turc s’ha deixat anar en una entrevista cedida al diari Marca. «Koeman em va faltar la respecte» va afirmar Pjanic afegint que «és un entrenador molt estrany, és la primera vegada que veig una gestió així».