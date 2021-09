El Barça femení va tenir un debut plàcid en el seu primer partit de la Lliga Iberdrola d’aquesta temporada. El conjunt entrenat per Jonatan Giráldez, que té el difícil paper de rellevar a Luis Cortés a la banqueta, va golejar per 5-0 al Grandilla Tenerife. Els dos gols de Bruna Vilamala en la primera meitat, en el 31 i 35, van deixar el partit encarrilat per les blaugranra en arribar al descans. I en la represa les dianes d’Alèxia Putellas, al 55, Patricia Guijarro, al 68, i Clàudia Pina, al 81, van segellar la golejada d’un Barça que és el gran favorit a revalidar el títol de lliga i, qui sap, de repetir la gesta assolida la temporada passada: aconseguir, de nou, el triplet.