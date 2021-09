Moussa, Gil o Xumetra. Qualsevol d’ells va poder donar la primera victòria al Costa Brava però el travesser i Falcón ho van evitar. Acabar el partit perdent també hauria estat un escenari possible si Marcos no hagués evitat el gol a Lucas Gaúcho a falta de cinc minuts quan el davanter va rematar a boca de canó. Al final, un altre punt, aquest cop agredolç, per un Costa Brava que va guanyar la partida des del minut 1 a l’Atlético Sanluqueño però que no va poder sortir del primer partit a casa amb els tres punts al sarró.

Neguit, nerviosisme... De ben segur que eren les sensacions que soraven a l’ambient abans del Nou Estadi de Palamós per part del Costa Brava. El club s’estrenava en el seu nou i alhora conegut domicili. S’havia de fer bo el punt aconseguit la setmana passada contra l’UCAM amb una victòria davant el Sanluqueño. Per fer-ho, Oriol Alsina va fer gala del seu habitual esquema (4-3-3) amb dos canvis: les entrades de Boris Garrós i Calatrava. Aquest darrer va fer i desfer com va voler durant la primera meitat i va fer anar de bòlit la defensa andalusa amb centrades que no van trobar rematador i amb xuts des de la mitja distància que Falcón blocava o que marxaven fora. La superioritat i el domini blaugrana era patent des del primer minut convertint-se en ocasions pels locals que ni Xumetra amb molt de protagonisme ni Gil amb un potent tir des de fora de l’àrea que el travesser va escopir, van saber transformar a gol.

Sense pena ni glòria va transcórrer la primera meitat per un Atlético Sanluqueño que no va posar en perill Marcos. Amb el guió calcat va donar el tret de sortida la segona. Xumetra es va col·locar en punta en detriment d’un Garrós que va ser substituit per Moussa Jr; igual que Calatrava per Ilyas Chaira. Les dues noves incorporacions van aportar el plus ofensiu que necessitava un Costa Brava que començava els segons quaranta-cinc minuts amb un domini estèril i sense generar gaire perill a Falcón.

Gràcies a una passada de l’ex del Ponferradina, Xumetra gairebé veu porta. Restaven quinze minuts i l’aturada salvadora de Marcos no havia aparegut. Corria el minut 85 quan Lucas aGaucho boca de canó a l’àrea petita només havia d’empènyer la pilota. El gol ja es cantava però Marcos amb una estirada felina va fer possible l’impossible per evitar el 0-1. Amb poc per acabar, el repartiment de punts anava bé als visitants, que van començar a perdre temps. Als locals no, volien guanyar i donar una alegria a l’afició. Exactament hagués succeit això, si el xut de Moussa a passada d’Ilyas hagués entrat en el darrer minut.