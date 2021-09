El Peralada s’estrena en la nova temporada davant la seva afició amb un empat sense gols contra la Pobla de Mafumet. Els xampanyers han sortit endollats a la primera meitat, i han tingut diverses ocasions per obrir la llauna a les botes de Josu, Micaló i Sergi Romero. A la represa, però, els visitants s'han llançat a l’atac i han estat els gironins els que han patit les arribades a l’àrea. Aroca ha estat providencial per mantenir la porteria a zero.