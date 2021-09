La selecció espanyola de futbol està obligada de guanyar aquesta nit a Georgia (20:45h., La1) i esperar una relliscada de Suècia que faria ressucitar la classificació directa pel Mundial 2022. Després de la derrota de dijous a Solna i l’empat en la primera jornada contra Grècia el combinat dirigit per Luis Enrique és segon de grup, a dos punts del líder, Suècia, que té un partit menys.

Tot i així, encara queden quatre partits per acabar aquesta fase de grups, on el primer es classifica directa pel Mundial i el segon fa la repesca. Ara mateix, Espanya és segona de grup, tècnic asturià va voler enviar un missatge positiu perquè «no depèn de nosaltres passar com a primers el novembre, que és quan acaba la fase de classificació», però sí que no han de fer massa càlculs per ser a Qatar en la pròxima cita mundialista perquè «depèn de nosaltres ser a la repesca i si la guanyem serem al Mundial» defensar.

La situació és límit per la selecció espanyola i «penja d’un fil» com el mateix Luis Enrique va afirmar després del partit davant Suècia. De les bones sensacions de l’Eurocopa s’ha passat, de cop, al dubte. Però els desajustaments defensius que van costar cars davant els suecs no provocaran canvis. El seleccionador va donar suport la figura d’Èric Garcia, que quedaria senyalat en cas de suplència. Només un canvi obligat respecte a l’onze de l’altre dia a causa de la baixa, per molèsties musculars, de Gerard Moreno, que obre la porta a dos jugadors, Pablo Sarabia i Adama Traoré.