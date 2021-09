El Figueres ha començat la nova temporada amb una derrota 'in extremis' en la seva visita al camp del Sants. Tot i que els homes de Moisés Hurtado han anat de menys a més, quan millor estaven han vist com Favio al minut 60 ha fet l'1-0 definitiu per amargar l'estrena del Figueres al nou curs a Tercera RFEF.