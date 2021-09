El filial del Girona ha encetat un nou curs a Tercera amb una gran victòria contra tot un l’Hospitalet a domicili (1-2). Després d’una primera meitat que ha transcorregut sense pena ni glòria, l’exjugador del Peralada Arnau Ortiz ha obert el marcador. Un quart d’hora més tard, Dwada que ha estat molt protagonista durant els primers 45 minuts, ha fet el segon. Quan semblava que els de Vizuete tornarien a Girona amb el 0-2, Carlos Cano ha fet l’1-2 al 87. El davanter ha posat l’air al cor per uns moments però, per sort, ja no quedava temps per gaire res i el filial del Girona s’endú els primers tres punts de la temporada.