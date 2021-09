Un mal últim quart va condemanar al GEiEG davant el Mataró (47-58) en la primera jornada de la Lliga Catalana Femenina 2. I és que el partit, fins al final del tercer període, havia estat d’allò més igualat, amb pocs avantatges amplis per cap dels dos equips. Però en l’últim quart les gironines no van respondre. Ni els 16 punts de Parra van ser suficients davant un rival superior en els últims 10 minuts. En l’últim quart, un parcial de 9-18 va acabar amb les opcions del conjunt de Bernat Vivolas, que no comença amb bon peu aquesta competició.