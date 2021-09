La plantilla és nova i encara ha de millor alguns aspectes, però Moisés Hurtado confia que el Figueres tingui una «personalitat ben definida» durant la temporada. La primera oportunitat per demostrar-ho serà aquesta tarda al camp del Sants (19h), on els blanc-i-blaus s’estrenaran en aquesta nova Tercera Federació. Una vista complicada perquè el camp té les dimensions més petites i això «posarà a prova» a un Figueres que tindrà un repte «important per valorar com estem i que volem», afirmava Hurtado.