El canvi de nom, de domicili i d’escut de la UE Costa Brava pot suposar que molts aficionats a l’antic Llagostera no facin els gairebé 20 minuts que separen el municipi respecte Palamós per veure l’equip. Ahir el Nou Estadi palamosí va acollir el primer enfrontament del club a Primera RFEF amb una graderia on pocs van ser els valents que es van apropar per presenciar l’empat contra l’Atlético Sanluqueño. «Sigui el Llagostera o el Costa Brava continuarem venint a veure l’equip. Al cap i a la fi l’estructura esportiva i les persones són gairebé les mateixes que la temporada passada», comentava un aficionat blaugrana abans de l’inici d’enfrontament. Amb dos empats en dos partits, fer prediccions d’on acabarà la temporada el Costa Brava és jugar a jocs d’atzar. Ahir contra el Sanluqueño, cap a dos centenars d’espectadors es van acostar a Palamós per veure en directe el primer partit de la Lliga a casa. En la pròxima jornada, el Costa Brava visitarà el Barça B a l’estadi Johan Cruyff diumenge que ve a les cinc de la tarda.