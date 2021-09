El CPA Olot va fer ahir la seva darrera actuació a casa abans d’embarcar-se en el vol d’anada que les portarà al Paraguai, on se celebra aquest any el Mundial, i d’on volen tornar amb una medalla d’or en grups de xou. Es tracta d’un campionat que costarà suor al club i esportistes de sufragar, a causa de la llarga distància que s’ha de viatjar en una època marcada per les dures restriccions sanitàries de la pandèmia.

Tot i així, les patinadores del club no van voler faltar a una de les cites marcades al calendari a la capital de la Garrotxa: el festival de patinatge que el CPA Olot organitza per Festes del Tura i amb el qual els ciutadans i ciutadanes de la ciutat tenen l’oportunitat de gaudir de totes les coreografies dels diferents grups de xou i altres modalitats que conformen el club. Hi participen totes les patinadores i patinadors del CPA Olot, des de les més petites fins les més veteranes, que properament creuaran l’Atlàntic per intentar fer-se amb un nou or mundial per l’històric palmarès del club.

Els esportistes van oferir ahir dues sessions, més reduïdes que en els anys anteriors, ja que l’aforament habitual al Pavelló Municipal per aquest acte solia ser de fins a 1.200 persones, i aquest any s’ha vist reduït a entre 300 i 400 persones a causa de les restriccions causades pel coronavirus, tal com va explicar el president del club, Josep Sagués, que va destacar igualment que «l’important és tornar-lo a fer». En aquest sentit, els ingressos que rebrà el club també seran més reduits comparats amb edicions anteriors, a causa de la reducció d’aforament. Uns ingressos que, tal com va destacar, formen part dels pressupostos habituals del club, i que aniran destinats a tots els equips, no tan sols al viatge al Paraguai.

Així, el club ja va obrir paral·lelament una campanya de recollida de donacions per tal de poder sifragar les despeses del viatge, que ascendeixen a prop de 46.0000 euros, és a dir, 1.500 per cadascú de la «reduïda» expedició de 31 persones entre patinadores i cos tècnic que han decidit agafar el vol fins al Mundial que es disputarà a Asunción el mes que ve, el 9 d’octubre .

L’objectiu de la campanya de donatius és aconseguir finançar tots els costos, tot i que Sagués reconeix que «serà difícil». «És complicat recaptar ajuts en aquests temps», afirma. Tot i això, en aquesta ocasió, el CPA Olot serà l’únic representant gironí al mundial, ja que el CPA Girona va renunciar a participar-hi, de manera que això obre portes al club a buscar la col·laboració d’empreses d’arreu de les comarques gironines, i no depenen únicament dels negocis de la Garrotxa, que col·laboren habitualment amb el club.

Alhora, l’Ajuntament d’Olot també s’ha posat a disposició del club per ajudar «amb el que fes falta», segons va explicar l’alcalde de la ciutat, Pep Berga. «El CPA Olot és un club molt estimat a la ciutat per tots els èxits que han tingut. Fa molts anys que són coneguts i hi ha moltes nens, sobretot, que hi participen», va explicar el batlle, que va celebrar la decisió final del club de viatjar fins al Paraguai tot i que amb la situació de pandèmia «tindran menys oportunitats de visitar el país», com fan habitualment.

Música i faràndula

A més del Festival de Patinatge, el diumenge de Festes del Tura també va acollir diversos espectacles dels altres dos plats forts de la festa major d’enguany: la música i la faràndula. Aquest any s’han augmentat el nombre de balls de gegants que s’oferiran, que seran 10 en comptes dels 3 habituals, ja que seguint les mesures s’han de fer en un espai controlat i amb un aforament màxim. D’aquesta manera, tan sols amb la jornada d’ahir els olotins ja van poder gaudir de fins a 3 balls de gegants, que es van celebrar a les 9h, a les 10h i a les 12h a la plaça Major, i que van comptar amb figueres de gegants, però també amb cabeçuts i caballets, acompanyats del Cap de les Lligamosques, amb l’acompanyament musical de la cobla La Principal d’Olot. «També surten el porc i el xai, i altres figures de la faràndula, que té un protagonisme especial», va explicar l’alcalde.

L’altre plat fort és la música, que com diu Berga, «ja és habitualment important a les festes del Tura». El cartell del festival va ser ahir força complet i va presentar actuacions per a tots els públics. Va comptar amb el concert d’Amabuka, que va reunir el públic familiar a les 11.30h al Parc Nou, ubicació que a la tarda va acollir també les actuacions de The Sey Sisters i Dani Nel·lo. Per altra banda, a la plaça de Braus hi van actuar, també a la tarda, el Pony Pisador amb el seu folk irreverent, i Jazzwoman. Finalment, la plaça Major va acollir el concert d’havaneres amb l’actuació d’Els Cremats, que va tenir lloc a les 18h.

A més, els assistents van poder gaudir també de l’exposició La faràndula d’Olot, que va obrir ahir i es podrà visitar fins el dia 12 de setembre al Pati de l’Hospici, del concurs de Pesca de Festes del Tura i de les simultàncies d’escacs a càrrec del Gran Mestre georgià Levan Aronshidze.

Així, el programa de Festes del Tura encara oferirà tres dies més de música i cultura popular a la ciutat d’Olot, que tot i haver de celebrar les festes d’una forma especial, prescindint d’alguns actes i anant amb cura per evitar contegis de la covid-19, ha aconseguit enguany recuperar una de les festes majors més famoses de la demarcació.