Els d’Albert Carbó van ser superiors i van saber patir per imposar-se al Castelldefels amb gols de Juanito en pròpia porteria, Ferrón i Arranz. Res va poder fer Gallardo marcant l’únic gol del rival.

Poc després de començar, al minut 8 de partit, Blázquez va poder centrar amb comoditat des de la banda dreta i va trobar la complicitat de Juanito que, en un intent de rebuig, es va marcar en pròpia porteria amb un gran cop de cap. La mala sort del jugador del Castelldefels es va repetir poc abans de la mitja part quan Bigas el va superar i Juanito no va tenir més remei que agafar-lo dins l’àrea, provocant així un penal que Xavi Ferrón s’encarregaria de transformar.

La sala de màquines de l’Olot anul·lava per complet la pressió del Castelldefels i trobava espais en els laterals per superar la defensa groga. L’exjugador del Sants, amb només 20 anys, va donar una classe magistral recuperant pilotes i mostrant-se molt efectiu en la passada. El Castelldefels va arribar gairebé sempre a través de contracops, que no s’acabaven concretant. Tot i això, van aconseguir posar la por al cos a la defensa garrotxina amb una falta a la frontal que va marxar per ben poc pel lateral de la porteria de Batalla.

A la segona part, el Castelldefels va sortir millor i es va trobar amb el gol després d’una sèrie de rebots al cor de l’àrea que va aprofitar Gallardo al 57. L’efervescència dels de Miki Carrillo va durar 10 minuts més i podrien haver igualat el marcador, però finalment, un contracop conduït per Zaka va acabar amb la pilota als peus d’Arranz al cor de l’àrea que amb parsimònia va endreçar la pilota al fons de la xarxa anotant el definitiu 3-1. A partir d’aquí, l’Olot va aconseguir tancar el partit i assegurar-se els tres punts.