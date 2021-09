El Peralada va estrenar ahir la nova temporada davant la seva afició amb un empat sense gols contra la Pobla de Mafumet (0-0). Els xampanyers van sortir endollats a la primera meitat, i van tenir diverses ocasions per obrir la llauna a les botes de Josu, Micaló i Sergi Romero. A la represa, però, els visitants es van llançar a l’atac i van ser els d’Hèctor Simón els que van patir les arribades a l’àrea. Aroca va ser providencial per mantenir la porteria a zero.

Amb una part per a cada equip, el cert és que el filial del Nàstic va plantar cara a un Peralada que retornava al Municipal després d’una temporada sense afició. Els tarragonins van gaudir d’una doble ocasió només començar el partit amb dues centrades que no van trobar rematador, i una segona arribada, poc després, gràcies a una jugada individual de Víctor Valverde.

Amb tot, a l’equador de la primera meitat va arribar la primera ocasió per als xampanyers i des d’aleshores es van fer amb la pilota i les opcions van arribar una darrere l’altra. L’ocasió més clara la van tenir al minut 25: Micaló va recuperar una pilota gràcies a la pressió alta, es va endinsar a l’àrea rival i va xutar a col·locar, però el porter rival, Daniel Parra, va treure una mà espectacular. Abans d’arribar al descans, Josu va rematar una centrada de Marc Medina dins l’àrea petita, però de nou Parra la va poder aturar en dos temps.

A la represa, tota l’embranzida que semblava dur el Peralada va esvair-se de seguida. La Pobla va sortir més intensa, va aconseguir dominar la pilota i va arraconar els xampanyers dins la seva pròpia àrea. Al minut 75, Eloi Zamorano va salvar l’equip traient el xut dels visitants a la línia de gol. Només Ritxi Mercader, amb una jugada individual, va donar esperances d’anotar als empordanesos, però el seu xut va sortir fregant l’escaire dret dels tarragonins.