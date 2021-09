L’Agència Nacional de Vigilància Sanitària de Brasil va interrompre ahir el partit entre Brasil i Argentina per una suposada irregularitat en l’arribada al país de quatre jugadors visitants. Tot, en una polèmica decisió que va acabar amb la retirada dels argentins al túnel de vestidors. I és que el combinat que entrena Luis Sebastián Scaloni feia tres dies que estava a Brasil i ahir, els sanitaris locals van descobrir que els argentins Emiliano Martínez, Emiliano Buendía, Cristian Romero i Givonani Lo Celso havien mentit en el document que acreditava que podien entrar al país i que estaven lliures de Covid. Cal remarcar que aquests quatre futbolistes juguen en equips anglesos i, curiosament, el seleccionador brasiler Adenor Bacchi, Tite, no havia convocat a cap jugador que pertanyés a un equip de Gran Bretanya.

L’incident va passar al minut sis de partit a l’Estadi Neo Química Arena de Sao Paulo, un duel de la sisena jornada de les eliminatòries sud-amaricanes pel Mundial de Qatar 2022. Va ser llavors quan diferents fiscals sanitaris brasilers van entrar al terreny de joc. La reacció del conjunt visitant va ser tancar-se al seu vestidor, mentre els delegats de la Confederació Sud-americana de Futbol (CONMEBOL) van retirar a tot el cos arbitral fins a trobar una sortida a la situació. A més, segons fons de la Federació Argentina de Futbol (AFA), l’home que va entrar al terreny de joc per aturar el partit anava armat, el que els va fer sospitar que podia ser un policia.

En declaracions a la transmissió del canal Globo, el president de l’Anvisa, Antonio Barra Torres, va explicar que la delegació argentina havia notificat que quatre jugadors havien d’estar aïllats a l’hotel. I és que les normes sanitàries de Brasil indiquen que els que viatgen al país procedents de Gran Bretanya, on juguen els quatre futbolistes, han de fer catorze dies de quarantena. Però quan els agents de la Policia Federal van anar a constatar tot això, ells ja havien marxat cap a l’estadi. I és que poques hores abans del duel, l’Anvisa va demanar a la Policia Federal brasilera l’aïllament o la deportació immediata dels quatre jugadors argentins que, segons l’entitat, van mentir a immigració sobre les exigències durant la pandèmia.

En les imatges que es van poder veure per televisió, després que l’equip visitant es tanqués al vestidor, es va veure al capità Leo Messi tornar al terreny de joc i dirigir-se a Neymar, el seu amic i company al París Saint Germain, i també a Dani Alves, amb qui va coincidir al Barça. D’acord amb la cadena Globo, un Messi visiblement enfadat amb els sanitaris brasilers, va dir a Neymar, Dani Alves, al defensa Marquinhos i al tècnic local Tite, que Argentina no tornaria al terreny de joc si els quatre jugadors no podien jugar. També es va veure a l’astre argentí parlar amb els membres de l’Agència sanitària brasilera als qui va dir que «fa tres dies que estem aquí, estaven esperant que comencés el partit per entrar i aturar-lo. Per què ens fan jugar», deia Messi que després és dirigida al seu company Neymar i li deia que «ens està mirant tot el món», deixant caure que des de l’Anvisa volien que es provoqués tot aquest escàndol. També va parlar el seleccionador argentí, Scaloni, qui va defensar als seus jugadors: «Com a entrenador he de defensar als nostres jugadors que volien deportar. El nostre equip i Brasil volien jugar el partit».

Després de tot això, la Federació argentina de futbol va anunciar la suspensió del partit. Després, ho va fer la CONMEBOL indicat que havia estat decisió de l’àrbitre que la pilota no tornés a rodar sobre la gespa del Neo Química Arena. Ara, s’està pendent de quan es podrà reprendre aquest parit, que va ser aturat al minut sis.