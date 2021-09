La selecció espanyola de futbol recupera la primera plaça, això sí amb dos partits més que Suècia, després de guanyar ahir a Gèorgia per un contundent 4-0. El conjunt de Luis Enrique va anar per feina i a la mitja part ja havia anotat tres gols gràcies a Gayà, Carlos Soler i Ferran Torres. A la segona, l’exfutbolista del PSG Pablo Sarabia va fer el quart de la nit per posar Espanya primera de grup.