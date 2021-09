Mal inici del Figueres en el tret de sortida de la Tercera RFEF després de caure per la mínima contra el Sants (1-0). Favio al minut 60 va marcar el gol decisiu quan millor estava el Figueres. Els de Moisés Hurtado van començar el partit mig adormits però que amb el pas dels minuts van anar despertant-se i essent millors que el rival. El Sants va començar el duel amb la intenció de dominar. Ho hauria pogut fer si el travesser no hagués escopit un xut de falta de Víctor (min. 6). Els figuerencs, per la seva part, no van posar en perill Uri fins gairebé la primera mitja hora de joc a través d’un xut de Timo dins l’àrea. Abans, Jaime havia estat clau aturant un u contra u. A la represa, qui primer va avisar va marcar. Favio va ser l’autor del gol després de despenjar una pilota al minut 60. Res va poder fer Expósito amb un xut potent buscant l’empat posteriorment. El Figueres suma la primera derrota en el primer partit a la Tercera RFEF.