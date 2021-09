David Juncà sap què significa esperar a la infermeria. Les lesions han marcat bona part de la seva carrera i quan per fi pensava que havia fet net, va notar unes molèsties en el primer partit com a titular en la seva segona etapa al Girona. El lateral de Riumors va demanar el canvi a la primera mitja hora de joc de la derrota contra l’Sporting per unes punxades a la cuixa esquerra. Desprès de sotmetre’s a les proves mèdiques, Juncà espera conèixer avui l’abast de la lesió muscular que determinarà el temps de baixa. La lesió farà que es perdi el partit de diumenge a Màlaga.