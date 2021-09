El Perfumerías Avenida, vigent campió de lliga, serà el rival de l'Spar Girona, que la temporada passada es va adjudicar la Copa, a les semifinals de la Supercopa. El clàssic del bàsquet femení espanyol torna un cop més, aquesta vegada, amb una plaça a la final d'aquest torneig previ a l'inici d'un nou campionat de lliga. L'altre semifinal la jugaran el Clarinos Tenerife i el València.

La Supercopa es jugarà a Tenerife els dies 18 i 19 de setembre, d'aquí dos caps de setmana (el proper l'Uni afrontarà la final de la Lliga Catalana contra el Cadí, diumenge a les 12 h a Manresa). El dissabte 18 a les 18 h hi haurà el duel Spar Girona-Perfumerías Avenida, i tot seguit, a les 20.30, el Tenerife-València (horaris peninsulars). L'endemà hi haurà la final. Tots els partits es podran veure per Teledeporte.