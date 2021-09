Primoz Roglic (Jumbo Visma) va guanyar per tercera vegada en la seva trajectòria la Vuelta a Espanya. El ciclista eslovè partia amb 2 minuts i 38 segons d’avantatge respecte al segon classificat, Enric Mas (Movistar), però no en tenia prou amb això i ahir també es va adjudicar l’última etapa de la ronda espanyola, una contrarellotge de 33,8 quilòmetres entre Padrón i Santiago de Compostel·la. Roglic, últim de sortir, va destronar el temps de Magnus Cort Nilsen (EF-Education), que fins aquell moment era el que tenia millor crono.

El més interessant en la contrarellotge d’ahir era saber qui ocuparia el tercer lloc del podi. Enric Mas tenia, pràcticament, assegurada la segona posició de la general, i la va conservar. El dubte era si Jack Haig (Barhain) podria mantenir la tercera plaça per davant d’Adam Yates (Ineos). L’australià sortia amb un minut de marge respecte al britànic, i també va aguantar aquest marge. Fins i tot, el va ampliar per consolidar la tercera plaça. Una plaça que fins feia poc era per a Miguel Ángel López (Movistar), que va abandonar en la penúltima etapa després que se li creués el dia i no pogués tapar el forat obert entre els millors de la general. El colombià va acabar demanat perdó per aquesta polèmica retirada.

Classificació 21a etapa: 1. Primoz Roglic, 44:02; 2. Magnus Cort Nilsen, a 0:14; 3. Thymen Arensman, a 0:52; 4. Josef Cerny, a 1:16; 5. Chad Haga, a 1:43.

Classificació general: 1. Primoz Roglic, 83:55.29; 2. Enric Mas, a 4:42; 3. Jack Haig, a 7:40; 4. Adam Yates, a 9:06; 5. Gino Mäder, a 11:33.