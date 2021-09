El Sarrià 2021-22 de la Divisió de Plata està carburant. Aquest cap de setmana dos amistosos en menys de 24 hores. Primer, derrota dissabte a la tarda davant l'Esplugues (25-26) i ahir golejada contra el Sant Vicenç dels Horts (32-20). Dos dies molt intensos per al conjunt dirigit per Josep Espar, que explicava que després d’aquests dos duels «els jugadors estan cansats físicament i mentalment perquè estan fent moltes coses».

El d'ahir va ser un partit diferent del de dissabte. I és que si contra l'Esplugues els taurons van començar guanyant, ho van fer perdent contra el Sant Vicenç dels Horts. La història, però, va ser diferent. Ahir el conjunt local, amb algunes baixes i alguns joves que van anar a ajudar, va arrencar de forma discreta i això va fer que els visitants comencessin per davant en el marcador. De fet, Espar reconeixia que aquest any confiarà molt en els joves, però que «encara han de millora tècnicament i tàcticament». El Sarrià, amb més fons d'armari tot i les baixes, va començar a arrencar de mica en mica i va posar les coses al seu lloc. Va capgirar el marcador i va anar fent camí cap a la victòria per acabar guanyant de dotze gols (32-20).