Té mèrit començar la temporada guanyant després de l’ensurt de l’accident de trànsit. El Girona B va vèncer ahir a l’Hospitalet, un dels favorits a ocupar la part alta de la taula, en l’inici de la Tercera RFEF. Gran part del resultat va aconseguir-se a la segona part, en la qual va fregar-se l’excel·lència veient porteria dues vegades gràcies a l’ex del Peralada Arnau Ortiz, primer, i Dawda després.

Carlos Cano li va posar picant al partit amb l’1-2 al 87 però no quedava temps per gratar l’empat. Abans, però, els dos conjunts van protagonitzar una primera part ensopida i amb la pólvora mullada. Potser pel respecte de ser el primer partit, els primers quaranta-cinc minuts no van passar a la història pel número d’ocasions. De fet, només n’hi va haver dues de Dawda. L’atacant amb una rematada acrobàtica i després de cap va poder obrir el marcador. Qui va fer el 0-1 va ser Ortiz aprofitant una passada de la mort d’Iker. El 0-2 sí que va fer-lo Dawda amb una vaselina que va superar Aliaga. El gol del davanter va suposar la certificació i confirmació de la primera victòria dels d’Axel Vizuete que va anar dedicada als jugadors ferits en l’accident.