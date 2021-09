L’Spar Girona fa setmanes que havia donat per tancada la plantilla per a aquesta temporada 2021-22. Ara, però, Alfred Julbe es troba que no té disponible, com ja va passar dissabte en l’amistós a Camprodon, cap jugadora interior. De fet, contra l’Advisora Mataró Maresme, Júlia Soler va començar jugant en aquesta posició. Així, el club ha tornat a posar la lupa en el mercat per reforçar el joc interior amb una pivot. Malgrat les dificultats del mercat, l’entitat confia incorporar una nova peça abans del partit de diumenge (12 h) contra el Cadí La Seu en la final de la Lliga Catalana que es disputarà al Nou Congost de Manresa. Precisament, les lleidatanes també estan buscant un reforç en la posició de 5.

Giedre Labuckiene i Julia Reisingerova van ser a l’estada que va fer l’equip a Camprodon, però cap de les dues va jugar perquè tenien molèsties i estan pendents d’algunes proves. Tampoc està al cent per cent Frida Eldebrink, que dissabte sí que va jugar contra les mataronines. A aquestes jugadores amb molèsties s’hi han d’afegir les lesions d’Iho López i María Araújo, que encara s’estan recuperant. Per postres dos dels fitxatges de l’estiu, segueixen a la WNBA. Michaela Onyenwere ho fa jugant amb el New York Libery que està fora dels llocs de play-off per la qual cosa, si finalment no es classifiquen, Onyenwere aterraria a Girona a finals de setembre, al voltant del dia 25. En canvi, sembla que Kennedy Burke, amb els Dallas Wings, arribarà lluny en la competició i això faria que si fos finalista no pogués jugar amb l’Uni fins al novembre.

Tot plegat, un maldecap per Julbe i la directiva de l’Uni que abans de diumenge espera portar una nova jugadora per jugar la final de la Lliga Catalana. En tot cas, i amb la plaga de baixes, sembla que el tècnic badaloní haurà de mirar les joves per reforçar l’equip, com ja va fer dissabte passat a Camprodon, quan va cridar jugadores júniors i cadets.