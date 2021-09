2.200 persones s’han inscrit per disputar aquest diumenge la Terra de Remences, que aquest any arribarà a la seva edició nombre vint-i-quatre. La prova cicloturista comptarà amb dues proves, una de 100 quilòmetres i una altra de 175 amb sortida i final a Sant Estve d’en Bas i comptarà amb sis ambaixadores de luxe: Tomi Misser, Nan Oliveras, Javier Moracho, Gerard Farrés, Mashel Alnaimi i Melcior Mauri. Dissabte es durà a terme la Remences Kids per participants entre cinc i tretze anys.